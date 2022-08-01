Adresář Společností
Datacom Platy

Rozsah platů Datacom se pohybuje od $39,640 v celkové kompenzaci ročně pro Analytik kybernetické bezpečnosti na spodním konci do $195,975 pro Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Datacom. Naposledy aktualizováno: 8/13/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $51K
Obchodní analytik
$99K
Zákaznický servis
$50.3K

Informatik (IT)
$95.3K
Projektový manažer
$84.2K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$39.6K
Architekt řešení
$196K
Technický manažer programu
$159K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en Datacom es Architekt řešení at the Common Range Average level con una compensación total anual de $195,975. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Datacom es $89,777.

