Databricks
Databricks Technický programový manažer Platy

Kompenzace Technický programový manažer in United States ve společnosti Databricks se pohybuje od $244K year pro L4 do $202K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $229K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Databricks. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$244K
$160K
$68.8K
$15.6K
L5
Senior Technical Program Manager
$202K
$166K
$18.3K
$18.3K
L6
Staff Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Databricks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti Databricks in United States představuje roční celkovou odměnu $1,360,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Databricks pro pozici Technický programový manažer in United States je $286,500.

