Kompenzace Architekt řešení in United States ve společnosti Databricks se pohybuje od $218K year pro L3 do $474K year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $312K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Databricks. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
$358K
$196K
$115K
$47.6K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Databricks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
