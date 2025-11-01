Seznam společností
Databricks
Databricks Architekt řešení Platy

Kompenzace Architekt řešení in United States ve společnosti Databricks se pohybuje od $218K year pro L3 do $474K year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $312K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Databricks. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
Solution Architect
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
Senior Solution Architect
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
Staff Solution Architect
$358K
$196K
$115K
$47.6K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Databricks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Datový architekt

Cloudový architekt

Architekt cloudové bezpečnosti

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Databricks in United States představuje roční celkovou odměnu $474,055. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Databricks pro pozici Architekt řešení in United States je $312,000.

Další zdroje