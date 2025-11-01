Seznam společností
Databricks
Databricks Personalista Platy

Kompenzace Personalista in United States ve společnosti Databricks se pohybuje od $173K year pro L5 do $311K year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $247K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Databricks. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
Recruiter
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Recruiter
$173K
$145K
$20K
$8K
L6
Staff Recruiter
$261K
$186K
$55.3K
$20.3K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Databricks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Technický náborář

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Personalista ve společnosti Databricks in United States představuje roční celkovou odměnu $367,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Databricks pro pozici Personalista in United States je $236,000.

Další zdroje