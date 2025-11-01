Seznam společností
Databricks
Databricks Právní oddělení Platy

Průměrná celková kompenzace Právní oddělení in United States ve společnosti Databricks se pohybuje od $313K do $438K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Databricks. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$339K - $394K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$313K$339K$394K$438K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Databricks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Právní oddělení ve společnosti Databricks in United States představuje roční celkovou odměnu $437,920. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Databricks pro pozici Právní oddělení in United States je $312,800.

