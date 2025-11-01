Seznam společností
Databricks
  • Platy
  • Lidské zdroje

  • Všechny platy Lidské zdroje

Databricks Lidské zdroje Platy

Mediánový kompenzační balíček Lidské zdroje in United States ve společnosti Databricks činí celkem $292K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Databricks. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Mediánový balíček
Databricks
Human Resources
San Francisco, CA
Celkem za rok
$292K
Pozice
hidden
Základní
$184K
Stock (/yr)
$108K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
5-10 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Databricks?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Databricks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti Databricks in United States představuje roční celkovou odměnu $1,075,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Databricks pro pozici Lidské zdroje in United States je $184,000.

Doporučené pozice

Související společnosti

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje