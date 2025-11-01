Kompenzace Datový analytik in United States ve společnosti Databricks se pohybuje od $237K year pro L3 do $529K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $236K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Databricks. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$237K
$148K
$68.5K
$20.6K
L4
$174K
$174K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$529K
$256K
$248K
$25K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Databricks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)