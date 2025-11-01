Kompenzace Manažer obchodních operací ve společnosti Databricks činí $235K year pro L6. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Databricks. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025
Průměrná celková kompenzace
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Databricks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)