Databricks
  Platy
  Manažer obchodních operací

  Všechny platy Manažer obchodních operací

Databricks Manažer obchodních operací Platy

Kompenzace Manažer obchodních operací ve společnosti Databricks činí $235K year pro L6. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Databricks. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$196K - $237K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$181K$196K$237K$252K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Databricks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer obchodních operací ve společnosti Databricks představuje roční celkovou odměnu $252,300. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Databricks pro pozici Manažer obchodních operací je $180,525.

Další zdroje