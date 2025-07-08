Seznam společností
DASA
DASA Platy

Platy ve společnosti DASA se pohybují od $7,744 celkové roční kompenzace pro pozici Administrativní asistent na dolním konci až po $100,500 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti DASA. Naposledy aktualizováno: 10/17/2025

Účetní
$79.7K
Administrativní asistent
$7.7K
Datový vědec
$34.3K

Information Technologist (IT)
$26.1K
Softwarový inženýr
$101K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti DASA je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $100,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti DASA je $34,334.

