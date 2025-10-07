Seznam společností
D2L
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

D2L Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA) Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA) in Canada ve společnosti D2L činí celkem CA$102K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti D2L. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Mediánový balíček
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Celkem za rok
CA$102K
Pozice
L3
Základní
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u D2L?

CA$225K

Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA) ve společnosti D2L in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$145,664. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti D2L pro pozici Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA) in Canada je CA$101,554.

Další zdroje