D2L
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Full-Stack softwarový inženýr

  • Waterloo Region

D2L Full-Stack softwarový inženýr Platy v Waterloo Region

Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in Waterloo Region ve společnosti D2L se pohybuje od CA$94.7K year pro L2 do CA$143K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Waterloo Region činí celkem CA$104K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti D2L. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L1
Software Developer I(Začátečnická úroveň)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Software Developer II
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
Senior Software Developer I
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
CA$225K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Jaké jsou kariérní úrovně u D2L?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Full-Stack softwarový inženýr ve společnosti D2L in Waterloo Region představuje roční celkovou odměnu CA$143,131. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti D2L pro pozici Full-Stack softwarový inženýr in Waterloo Region je CA$98,199.

