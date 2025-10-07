Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in Waterloo Region ve společnosti D2L se pohybuje od CA$94.7K year pro L2 do CA$143K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Waterloo Region činí celkem CA$104K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti D2L. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
