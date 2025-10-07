Seznam společností
CyberArk
  • Platy
  • Architekt řešení

  • Cloud Security Architect

CyberArk Cloud Security Architect Platy

Průměrná celková kompenzace Cloud Security Architect in Israel ve společnosti CyberArk se pohybuje od ₪246K do ₪359K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CyberArk. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

₪160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti CyberArk podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Cloud Security Architect ve společnosti CyberArk in Israel představuje roční celkovou odměnu ₪304,234. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CyberArk pro pozici Cloud Security Architect in Israel je ₪161,112.

