CyberArk
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • DevOps inženýr

CyberArk DevOps inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček DevOps inženýr in Israel ve společnosti CyberArk činí celkem ₪203K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CyberArk. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Mediánový balíček
company icon
CyberArk
DevOps Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Celkem za rok
₪203K
Pozice
L4
Základní
₪128K
Stock (/yr)
₪66.5K
Bonus
₪9.3K
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u CyberArk?

₪160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti CyberArk podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici DevOps inženýr ve společnosti CyberArk in Israel představuje roční celkovou odměnu ₪431,991. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CyberArk pro pozici DevOps inženýr in Israel je ₪174,715.

Další zdroje