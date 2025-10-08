Kompenzace Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA) in United States ve společnosti CVS Health se pohybuje od $105K year pro L1 do $135K year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $111K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CVS Health. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L1
$105K
$101K
$5K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$135K
$127K
$0
$8.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
