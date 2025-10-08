Kompenzace Inženýr strojového učení in United States ve společnosti CVS Health se pohybuje od $138K year pro L2 do $192K year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $138K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CVS Health. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$138K
$125K
$0
$12.5K
L3
$192K
$168K
$0
$24K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
