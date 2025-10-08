Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in New York City Area ve společnosti CVS Health se pohybuje od $122K year pro L1 do $138K year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $140K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CVS Health. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
