Kompenzace Backend softwarový inženýr in United States ve společnosti CVS Health se pohybuje od $112K year pro L1 do $197K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $121K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CVS Health. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
