Kompenzace Backend softwarový inženýr in Greater Chicago Area ve společnosti CVS Health činí $89.4K year pro L1. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Chicago Area činí celkem $112K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CVS Health. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L1
$89.4K
$85.4K
$0
$4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
