  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Backend softwarový inženýr

  • Greater Chicago Area

CVS Health Backend softwarový inženýr Platy v Greater Chicago Area

Kompenzace Backend softwarový inženýr in Greater Chicago Area ve společnosti CVS Health činí $89.4K year pro L1. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Chicago Area činí celkem $112K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CVS Health. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L1
Software Engineer(Začátečnická úroveň)
$89.4K
$85.4K
$0
$4K
L2
Senior Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Backend softwarový inženýr ve společnosti CVS Health in Greater Chicago Area představuje roční celkovou odměnu $231,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CVS Health pro pozici Backend softwarový inženýr in Greater Chicago Area je $155,000.

