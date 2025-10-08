Seznam společností
CVS Health
  • Platy
  • Datový vědec

  • Health Informatics

  • United States

CVS Health Health Informatics Platy v United States

Kompenzace Health Informatics in United States ve společnosti CVS Health se pohybuje od $137K year pro Data Scientist do $286K year pro Lead Director. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $164K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CVS Health. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u CVS Health?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Health Informatics ve společnosti CVS Health in United States představuje roční celkovou odměnu $286,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CVS Health pro pozici Health Informatics in United States je $172,500.

