CVS Health
CVS Health Health Informatics Platy v Hartford & New Haven Area

Mediánový kompenzační balíček Health Informatics in Hartford & New Haven Area ve společnosti CVS Health činí celkem $210K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CVS Health. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Mediánový balíček
company icon
CVS Health
Principal Data Scientist
Hartford, CT
Celkem za rok
$210K
Pozice
P5
Základní
$210K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
6 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u CVS Health?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Health Informatics ve společnosti CVS Health in Hartford & New Haven Area představuje roční celkovou odměnu $292,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CVS Health pro pozici Health Informatics in Hartford & New Haven Area je $237,000.

Další zdroje