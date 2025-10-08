Kompenzace Health Informatics in Greater Boston Area ve společnosti CVS Health se pohybuje od $134K year pro Data Scientist do $217K year pro Lead Data Scientist. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Boston Area činí celkem $202K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CVS Health. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
