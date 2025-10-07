Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in India ve společnosti Cvent se pohybuje od ₹1.97M year pro Software Engineer II do ₹3.28M year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹2.83M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cvent. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
