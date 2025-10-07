Seznam společností
Cvent
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Full-Stack softwarový inženýr

  • India

Cvent Full-Stack softwarový inženýr Platy v India

Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in India ve společnosti Cvent se pohybuje od ₹1.97M year pro Software Engineer II do ₹3.28M year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹2.83M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cvent. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer I
(Začátečnická úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u Cvent?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Full-Stack softwarový inženýr ve společnosti Cvent in India představuje roční celkovou odměnu ₹5,887,417. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cvent pro pozici Full-Stack softwarový inženýr in India je ₹2,114,682.

Další zdroje