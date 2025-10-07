Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in United States ve společnosti Cvent se pohybuje od $105K year pro Software Engineer I do $163K year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $114K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cvent. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
