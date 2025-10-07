Kompenzace Backend softwarový inženýr in United States ve společnosti Cvent se pohybuje od $108K year pro Software Engineer I do $147K year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $111K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cvent. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
