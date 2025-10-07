Seznam společností
Cvent
Cvent UX designér Platy

Mediánový kompenzační balíček UX designér in United States ve společnosti Cvent činí celkem $110K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cvent. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Mediánový balíček
company icon
Cvent
Product Designer
West McLean, VA
Celkem za rok
$110K
Pozice
L2
Základní
$101K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Cvent?

$160K

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici UX designér ve společnosti Cvent in United States představuje roční celkovou odměnu $183,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cvent pro pozici UX designér in United States je $110,000.

