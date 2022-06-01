Adresář Společností
Cutover
Cutover Platy

Rozsah platů Cutover se pohybuje od $78,877 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $299,088 pro Rozvoj obchodu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Cutover. Naposledy aktualizováno: 8/25/2025

$160K

Rozvoj obchodu
$299K
Produktový manažer
$102K
Náborový pracovník
$137K

Softwarový inženýr
$78.9K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Cutover je Rozvoj obchodu at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $299,088. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Cutover je $119,462.

Další zdroje