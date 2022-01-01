Cushman & Wakefield Platy

Adresář Společností
Cushman & Wakefield
Rozsah platů Cushman & Wakefield se pohybuje od $16,850 v celkové kompenzaci ročně pro Rozvoj obchodu na spodním konci do $278,600 pro Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Cushman & Wakefield. Naposledy aktualizováno: 8/24/2025

$160K

Účetní
Median $60K
Finanční analytik
Median $87.2K
Projektový manažer
Median $80K

Obchodní analytik
$27.5K
Rozvoj obchodu
$16.8K
Datový analytik
$75.2K
Datový vědec
$118K
Právní oddělení
$239K
Marketing
$92K
MEP inženýr
$128K
Správce nemovitostí
$122K
Prodej
$279K
Softwarový inženýr
$186K
Technický manažer programu
$143K
Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Cushman & Wakefield je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $278,600. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Cushman & Wakefield je $104,819.

