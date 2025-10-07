Seznam společností
Cruise
Kompenzace Bezpečnostní softwarový inženýr in United States ve společnosti Cruise činí $449K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $426K.

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L3
Software Engineer(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Software Engineer II
$449K
$218K
$198K
$32.7K
L6
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Cruise podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Bezpečnostní softwarový inženýr ve společnosti Cruise in United States představuje roční celkovou odměnu $587,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cruise pro pozici Bezpečnostní softwarový inženýr in United States je $426,023.

Další zdroje