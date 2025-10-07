Kompenzace Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA) in San Francisco Bay Area ve společnosti Cruise se pohybuje od $188K year pro L3 do $459K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $218K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cruise. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L3
$188K
$139K
$35K
$13.9K
L4
$273K
$173K
$70.6K
$29.4K
L5
$340K
$203K
$138K
$0
L6
$459K
$228K
$164K
$67.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Cruise podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.