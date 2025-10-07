Seznam společností
Cruise
Cruise Backend softwarový inženýr Platy v United States

Kompenzace Backend softwarový inženýr in United States ve společnosti Cruise se pohybuje od $255K year pro L3 do $710K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $362K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cruise. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L3
Software Engineer(Začátečnická úroveň)
$255K
$154K
$53.6K
$47.2K
L4
Senior Software Engineer I
$318K
$193K
$80.9K
$44.3K
L5
Senior Software Engineer II
$371K
$204K
$122K
$45.4K
L6
Staff Software Engineer
$710K
$263K
$349K
$98.8K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Cruise podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Backend softwarový inženýr ve společnosti Cruise in United States představuje roční celkovou odměnu $710,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cruise pro pozici Backend softwarový inženýr in United States je $328,000.

