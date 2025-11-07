Seznam společností
Cruise
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Hardwarový inženýr
  • L7

Hardwarový inženýr Úroveň

L7

Úrovně v Cruise

Porovnat úrovně
  1. L3Hardware Engineer
  2. L4Senior Hardware Engineer I
  3. L5Senior Hardware Engineer II
    4. Zobrazit 3 Další úrovně
Průměr Ročně Celkové odměňování
$647,000
Základní plat
$269,800
Akciové opce ()
$260,000
Bonus
$117,200
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nejnovější údaje o platech
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Cruise

Související společnosti

  • Instacart
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje