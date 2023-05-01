Adresář Společností
Crossover Health
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Crossover Health Platy

Rozsah platů Crossover Health se pohybuje od $39,322 v celkové kompenzaci ročně pro Zákaznický servis na spodním konci do $154,350 pro Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Crossover Health. Naposledy aktualizováno: 8/21/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $145K
Zákaznický servis
$39.3K
Marketing
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Produktový designér
$154K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Crossover Health je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $154,350. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Crossover Health je $127,723.

Doporučené práce

    Pro Crossover Health nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Apple
  • Google
  • Microsoft
  • Snap
  • Dropbox
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje