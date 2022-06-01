Seznam společností
Critical Mass
Critical Mass Platy

Platy ve společnosti Critical Mass se pohybují od $20,895 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $167,160 pro pozici Personalista na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Critical Mass. Naposledy aktualizováno: 9/3/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $50.8K
Marketing
Median $68K
Produktový designér
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Obchodní analytik
$44.1K
Manažer datové vědy
$162K
Datový vědec
$20.9K
Personalista
$167K
Manažer softwarového inženýrství
$87.4K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Critical Mass je Personalista at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $167,160. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Critical Mass je $68,717.

