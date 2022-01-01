Seznam společností
Criteo
Criteo Platy

Platy ve společnosti Criteo se pohybují od $44,704 celkové roční kompenzace pro pozici Projektový manažer na dolním konci až po $686,000 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Criteo. Naposledy aktualizováno: 9/3/2025

$160K

Softwarový inženýr
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Inženýr spolehlivosti stránek

Výzkumný vědec

AI výzkumník

Datový vědec
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Produktový manažer
Median $92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Prodej
Median $139K
Obchodní rozvoj
$686K
Zákaznické služby
$57.6K
Úspěch zákazníků
$76.4K
Datový analytik
$56.2K
Lidské zdroje
$203K
IT specialista
$96.2K
Manažerský konzultant
$92.5K
Marketing
$182K
Programový manažer
$170K
Projektový manažer
$44.7K
Manažer softwarového inženýrství
$159K
Architekt řešení
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Technický programový manažer
$116K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Criteo je Obchodní rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $686,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Criteo je $94,505.

