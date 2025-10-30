Seznam společností
CRISIL
CRISIL Finanční analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Finanční analytik in India ve společnosti CRISIL činí celkem ₹1.09M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CRISIL. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Mediánový balíček
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Celkem za rok
₹1.09M
Pozice
L01
Základní
₹989K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹98.9K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u CRISIL?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Finanční analytik ve společnosti CRISIL in India představuje roční celkovou odměnu ₹7,787,842. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CRISIL pro pozici Finanční analytik in India je ₹1,087,588.

