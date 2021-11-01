Adresář Společností
CrimsonLogic
CrimsonLogic Platy

Rozsah platů CrimsonLogic se pohybuje od $57,900 v celkové kompenzaci ročně pro Datový analytik na spodním konci do $77,723 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti CrimsonLogic. Naposledy aktualizováno: 8/21/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $62.8K

Full-stack softwarový inženýr

Datový analytik
$57.9K
Produktový manažer
$77.7K

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti CrimsonLogic je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $77,723. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti CrimsonLogic je $62,819.

