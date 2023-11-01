Adresář Společností
Crimson Education
Crimson Education Platy

Rozsah platů Crimson Education se pohybuje od $49,750 v celkové kompenzaci ročně pro Projektový manažer na spodním konci do $298,500 pro Investiční bankéř na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Crimson Education. Naposledy aktualizováno: 8/24/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Obchodní analytik
$54.8K
Rozvoj obchodu
$65.7K
Investiční bankéř
$299K

Konzultant v managementu
$66.7K
Projektový manažer
$49.8K
Technický writer
$73.2K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Crimson Education je Investiční bankéř at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $298,500. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Crimson Education je $66,168.

