Adresář Společností
CRIF
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

CRIF Platy

Rozsah platů CRIF se pohybuje od $5,886 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový manažer na spodním konci do $47,773 pro Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti CRIF. Naposledy aktualizováno: 8/21/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Rozvoj obchodu
$47.7K
Datový vědec
$47.8K
Produktový manažer
$5.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Prodej
$46.4K
Softwarový inženýr
$29.8K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Най-високоплатената роля, докладвана в CRIF, е Datový vědec at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $47,773. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в CRIF, е $46,388.

Doporučené práce

    Pro CRIF nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Pinterest
  • Amazon
  • PayPal
  • Apple
  • Facebook
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje