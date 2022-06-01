Seznam společností
Cricut
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Cricut Platy

Platy ve společnosti Cricut se pohybují od $109,450 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $266,325 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Cricut. Naposledy aktualizováno: 9/3/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $150K
Datový analytik
$109K
Manažer datové vědy
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Datový vědec
$118K
Marketing
$115K
Produktový designér
$141K
Produktový manažer
$190K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Cricut je Manažer datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $266,325. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cricut je $141,290.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Cricut

Související společnosti

  • The Home Depot
  • Best Buy
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Whirlpool
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje