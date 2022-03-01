Seznam společností
Crexi
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Crexi Platy

Platy ve společnosti Crexi se pohybují od $100,500 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $1,283,908 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Crexi. Naposledy aktualizováno: 9/3/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Datový analytik
$118K
Produktový designér
$167K
Produktový manažer
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Prodej
$101K
Manažer softwarového inženýrství
$221K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

The highest paying role reported at Crexi is Produktový manažer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $1,283,908. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Crexi is $167,160.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Crexi

Související společnosti

  • Thumbtack
  • Better Mortgage
  • Patreon
  • Liquidnet
  • Outdoorsy
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje