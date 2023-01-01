Seznam společností
Credit Agricole
Credit Agricole Platy

Platy ve společnosti Credit Agricole se pohybují od $30,815 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $191,100 pro pozici Investiční bankéř na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Credit Agricole. Naposledy aktualizováno: 9/12/2025

$160K

Datový vědec
Median $70.1K
Softwarový inženýr
Median $44.9K
Obchodní analytik
$45.5K

Obchodní rozvoj
$40.4K
Lidské zdroje
$35.7K
IT specialista
$180K
Investiční bankéř
$191K
Právní
$79.5K
Produktový manažer
$127K
Projektový manažer
$62.5K
Prodej
$30.8K
Architekt řešení
$47.2K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Credit Agricole je Investiční bankéř at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $191,100. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Credit Agricole je $54,842.

