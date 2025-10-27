Seznam společností
Continental
Kompenzace Softwarový inženýr in Hungary ve společnosti Continental se pohybuje od HUF 15.17M year pro Software Engineer do HUF 19.75M year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Hungary činí celkem HUF 16.75M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Continental. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Continental?

Zahrnuté pozice

Inženýr strojového učení

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Continental in Hungary představuje roční celkovou odměnu HUF 23,500,421. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Continental pro pozici Softwarový inženýr in Hungary je HUF 16,750,059.

Další zdroje