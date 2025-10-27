Kompenzace Softwarový inženýr in Hungary ve společnosti Continental se pohybuje od HUF 15.17M year pro Software Engineer do HUF 19.75M year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Hungary činí celkem HUF 16.75M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Continental. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
