Seznam společností
Continental
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

Continental Produktový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in Germany ve společnosti Continental činí celkem €78.4K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Continental. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Mediánový balíček
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
Celkem za rok
€78.4K
Pozice
E13
Základní
€77K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1.3K
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Continental?
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.4K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový manažer nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Continental in Germany představuje roční celkovou odměnu €104,575. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Continental pro pozici Produktový manažer in Germany je €77,043.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Continental

Související společnosti

  • KPIT
  • Siemens
  • Daimler
  • Mentor Graphics
  • Henkel
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje