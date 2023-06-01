Seznam společností
Common Energy
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Common Energy Platy

Platy ve společnosti Common Energy se pohybují od $89,550 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $105,525 pro pozici Obchodní analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Common Energy. Naposledy aktualizováno: 9/8/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Obchodní analytik
$106K
Datový analytik
$90.5K
Prodej
$89.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Common Energy je Obchodní analytik at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $105,525. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Common Energy je $90,450.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Common Energy

Související společnosti

  • Facebook
  • Roblox
  • PayPal
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje