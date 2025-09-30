Kompenzace Softwarový inženýr in Lisbon Metro Area ve společnosti Comcast činí €63.8K year pro II. Mediánový yearní kompenzační balíček in Lisbon Metro Area činí celkem €59.9K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Comcast. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Engineer 2
€63.8K
€62K
€0
€1.8K
Engineer 3
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
ROK 1
15%
ROK 2
15%
ROK 3
15%
ROK 4
40%
ROK 5
Ve společnosti Comcast podléhají RSU + Options 5letému plánu nabývání:
15% nabývá v 1st-ROK (15.00% ročně)
15% nabývá v 2nd-ROK (15.00% ročně)
15% nabývá v 3rd-ROK (15.00% ročně)
15% nabývá v 4th-ROK (15.00% ročně)
40% nabývá v 5th-ROK (40.00% ročně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Comcast podléhají RSU + Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici