Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Denver And Boulder Area ve společnosti Comcast se pohybuje od $94.5K year pro I do $212K year pro Principal Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Denver And Boulder Area činí celkem $141K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Comcast. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Engineer 1
I(Začátečnická úroveň)
$94.5K
$86.6K
$3.2K
$4.7K
Engineer 2
II
$112K
$109K
$1.5K
$1.9K
Engineer 3
III
$129K
$115K
$7.5K
$6.8K
Senior Engineer
$157K
$136K
$13.1K
$8.5K
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

15%

ROK 1

15%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

40%

ROK 5

Typ akcií
RSU + Options

Ve společnosti Comcast podléhají RSU + Options 5letému plánu nabývání:

  • 15% nabývá v 1st-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 2nd-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 3rd-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 4th-ROK (15.00% ročně)

  • 40% nabývá v 5th-ROK (40.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU + Options

Ve společnosti Comcast podléhají RSU + Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

DevOps inženýr

Výzkumný vědec

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Comcast in Greater Denver And Boulder Area sits at a yearly total compensation of $242,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Softwarový inženýr role in Greater Denver And Boulder Area is $138,800.

