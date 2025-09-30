Seznam společností

Mediánový kompenzační balíček Produktový designér in Greater London Area ve společnosti Comcast činí celkem £68.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Comcast. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£68.3K
Pozice
hidden
Základní
£63.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.9K
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Plán nabývání

15%

ROK 1

15%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

40%

ROK 5

Typ akcií
RSU + Options

Ve společnosti Comcast podléhají RSU + Options 5letému plánu nabývání:

  • 15% nabývá v 1st-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 2nd-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 3rd-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 4th-ROK (15.00% ročně)

  • 40% nabývá v 5th-ROK (40.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU + Options

Ve společnosti Comcast podléhají RSU + Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Produktový designér at Comcast in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £88,905. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Produktový designér role in Greater London Area is £46,539.

