Seznam společností
Comcast
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Marketing

  • Všechny platy Marketing

Comcast Marketing Platy

Mediánový kompenzační balíček Marketing in United States ve společnosti Comcast činí celkem $200K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Comcast. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Mediánový balíček
company icon
Comcast
Director
Philadelphia, PA
Celkem za rok
$200K
Pozice
Senior Principal Engineer
Základní
$140K
Stock (/yr)
$32K
Bonus
$28K
Roky ve společnosti
8 Roky
Roky zkušeností
20 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Comcast?

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Plán nabývání

15%

ROK 1

15%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

40%

ROK 5

Typ akcií
RSU + Options

Ve společnosti Comcast podléhají RSU + Options 5letému plánu nabývání:

  • 15% nabývá v 1st-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 2nd-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 3rd-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 4th-ROK (15.00% ročně)

  • 40% nabývá v 5th-ROK (40.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU + Options

Ve společnosti Comcast podléhají RSU + Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Marketing nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti Comcast in United States představuje roční celkovou odměnu $306,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Comcast pro pozici Marketing in United States je $208,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Comcast

Související společnosti

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje