Kompenzace Datový vědec in United States ve společnosti Comcast se pohybuje od $127K year pro Data Scientist 2 do $156K year pro Senior Data Scientist. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $143K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Comcast. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 2
$127K
$117K
$3.3K
$6.7K
Data Scientist 3
$126K
$111K
$12.1K
$3.3K
Senior Data Scientist
$156K
$125K
$20.5K
$10K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
ROK 1
15%
ROK 2
15%
ROK 3
15%
ROK 4
40%
ROK 5
Ve společnosti Comcast podléhají RSU + Options 5letému plánu nabývání:
15% nabývá v 1st-ROK (15.00% ročně)
15% nabývá v 2nd-ROK (15.00% ročně)
15% nabývá v 3rd-ROK (15.00% ročně)
15% nabývá v 4th-ROK (15.00% ročně)
40% nabývá v 5th-ROK (40.00% ročně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Comcast podléhají RSU + Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)