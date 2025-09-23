Seznam společností
Comcast
  • Platy
  • Účetní

  • Všechny platy Účetní

Comcast Účetní Platy

Průměrná celková kompenzace Účetní in United States ve společnosti Comcast se pohybuje od $74.7K do $106K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Comcast. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Průměrná celková kompenzace

$84.6K - $96.3K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

15%

ROK 1

15%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

40%

ROK 5

Typ akcií
RSU + Options

Ve společnosti Comcast podléhají RSU + Options 5letému plánu nabývání:

  • 15% nabývá v 1st-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 2nd-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 3rd-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 4th-ROK (15.00% ročně)

  • 40% nabývá v 5th-ROK (40.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU + Options

Ve společnosti Comcast podléhají RSU + Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Technický účetní

Časté dotazy

